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Спикер Совфеда Матвиенко высоко оценила комфорт и светлый салон автомобиля Lada Vesta

Общество
Спикер Совфеда Матвиенко высоко оценила комфорт и светлый салон автомобиля Lada Vesta

Председатель Совета Федерации Валентине Матвиенко осталась довольна уровнем комфорта автомобиля Lada Vesta. Об этом она заявила в четверг.

1 июня вице-президент российской компании «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев продемонстрировал Матвиенко два автомобиля в разных кузовах. Отдельно председатель Совфеда указала на светлый салон машины.

«Удобные кресла. Сейчас поеду, зря они там стоят», — поделилась впечатлениями Матвиенко.

Автомобиль Lada Vesta был выпущен «АвтоВАЗ» в 2015 году и стала одним из наиболее востребованных в России. Компания регулярно работает над улучшением качества выпускаемой продукции.
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