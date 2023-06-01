Спикер Совфеда Матвиенко высоко оценила комфорт и светлый салон автомобиля Lada Vesta

Председатель Совета Федерации Валентине Матвиенко осталась довольна уровнем комфорта автомобиля Lada Vesta. Об этом она заявила в четверг.
1 июня вице-президент российской компании «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев продемонстрировал Матвиенко два автомобиля в разных кузовах. Отдельно председатель Совфеда указала на светлый салон машины.
«Удобные кресла. Сейчас поеду, зря они там стоят», — поделилась впечатлениями Матвиенко.
Автомобиль Lada Vesta был выпущен «АвтоВАЗ» в 2015 году и стала одним из наиболее востребованных в России. Компания регулярно работает над улучшением качества выпускаемой продукции.