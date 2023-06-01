Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретро-матче между сборной России и ФК «Зенит» образца 2008 года

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретро-матче между сборной России по футболу и ФК «Зенит» образца 2008 года, сообщает РИА Новости.
Анонсировали, что эта игра должен пройти 15 июня. А возглавлять команды будут легендарный тренер национальный команды России голландец Гус Хиддинк и наставник сине-бело-голубых Дик Адвокат тоже из Нидерландов.
Матч приурочили к 15-летнему юбилею побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА. Причем в этом году у петербургской команды тоже юбилейная победа в Российской премьер-лиге – она стала чемпионом РФ по футболу в пятый раз подряд.