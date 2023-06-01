Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретро-матче между сборной России и ФК «Зенит» образца 2008 года

Матч приурочили к 15-летнему юбилею побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА. Причем в этом году у петербургской команды тоже юбилейная победа в Российской премьер-лиге – она стала чемпионом РФ по футболу в пятый раз подряд.