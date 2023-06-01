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Перестрелка возле рынка в Одессе унесла жизнь одного человека

Происшествия
Перестрелка возле рынка в Одессе унесла жизнь одного человека

Возле Киевского рынка в Одессе произошла перестрелка. Один человек погиб, двое получили ранения.

О происшествии свидетельствуют данные главного управления Национальной полиции Одесской области. Прочие обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны. Получившие ранения граждане госпитализированы.

Ранее появилась информация, что в США за минувшие выходные в результате серии массовых перестрелок погибли минимум восемь человек. При этом ранения получили более 70 американцев. Всего в течение уикенда в 12 штатах было зарегистрировано 15 подобных происшествий с применением огнестрельного оружия.
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