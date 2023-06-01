Перестрелка возле рынка в Одессе унесла жизнь одного человека

Ранее появилась информация, что в США за минувшие выходные в результате серии массовых перестрелок погибли минимум восемь человек. При этом ранения получили более 70 американцев. Всего в течение уикенда в 12 штатах было зарегистрировано 15 подобных происшествий с применением огнестрельного оружия.