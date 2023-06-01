Психолог Михаил Хорс объяснил пользу семейных секретов для детской психики

По словам эксперта, если воспитывать ребенка так, что в семье не может быть секретов друг от друга, это может негативно сказаться на его жизни в дальнейшем. Усвоенная модель поведения будет перекладываться на взаимоотношения с друзьями и партнерами, а те могут воспользоваться открытостью и «потопаться по душе». Поэтому важно иметь небольшие, но нестыдные секреты от другого родителя.