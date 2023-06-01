Психолог Михаил Хорс объяснил пользу семейных секретов для детской психики

Иметь с ребенком небольшие секреты полезно, чтобы научить его оберегать личные границы. Об этом рассказал психолог, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс.
По словам эксперта, если воспитывать ребенка так, что в семье не может быть секретов друг от друга, это может негативно сказаться на его жизни в дальнейшем. Усвоенная модель поведения будет перекладываться на взаимоотношения с друзьями и партнерами, а те могут воспользоваться открытостью и «потопаться по душе». Поэтому важно иметь небольшие, но нестыдные секреты от другого родителя.
«Например, можно предложить ребенку: давай мы накопим денег и никому не скажем, а к празднику купим папе что-то нужное и красивое», — приводит слова Хорса «Газета.Ru».
Психолог подчеркнул, что так ребенок учится сдерживать чувства внутри и не подвергаться опасности. Однако нужно соблюдать осторожность — ребенку не должно быть неудобно и неуютно, что от второго родителя что-то держат в тайне.
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