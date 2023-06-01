Экс-глава Росимущества Подмосковья получил 4,5 года колонии за взятки в виде отдыха в Краснодарском крае

Экс-руководителя территориального управления Росимущества Подмосковья приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взяточничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 296 тыс. рублей, которая представляла собой оплату перелета и номера в гостинице на одном из мест отдыха в Краснодарском крае. Кроме того, экс-чиновник реализовал земельный участок площадью 260 кв. м. без обязательных торгов, что принесло ущерб госбюджету в 1,2 млрд рублей.
Суд признал бывшего руководителя Росимущества виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима 4 года и 6 месяцев.
Ранее старшего преподавателя СибГУ приговорили к 10 годам лишения свободы за взяточничество. Мужчина получил около полумиллиона рублей от 19 студентов за выставление положительных оценок.