Экс-глава Росимущества Подмосковья получил 4,5 года колонии за взятки в виде отдыха в Краснодарском крае

По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 296 тыс. рублей, которая представляла собой оплату перелета и номера в гостинице на одном из мест отдыха в Краснодарском крае. Кроме того, экс-чиновник реализовал земельный участок площадью 260 кв. м. без обязательных торгов, что принесло ущерб госбюджету в 1,2 млрд рублей.