Политолог Аркатов заявил, что только «остатки» от Молдавии и Украины войдут в ЕС

Президент Румынии Клаус Йоханнис на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что лидерам Украины и Молдавии необходимо быть реалистичнее и не строить иллюзий о том, что их страны скоро вступят в Европейский Союз. Он отметил, что эти процедуры очень сложны, хоть и возможны при усердной работе. Йоханнис сравнил это с путем Балканских стран в ЕС, «где были как успехи, так и неудачи».