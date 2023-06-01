Политолог Аркатов заявил, что только «остатки» от Молдавии и Украины войдут в ЕС

Президент Румынии Клаус Йоханнис на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что лидерам Украины и Молдавии необходимо быть реалистичнее и не строить иллюзий о том, что их страны скоро вступят в Европейский Союз. Он отметил, что эти процедуры очень сложны, хоть и возможны при усердной работе. Йоханнис сравнил это с путем Балканских стран в ЕС, «где были как успехи, так и неудачи».
Корреспондент ФАН обратился к политологу Ивану Аркатову, чтобы узнать, поможет ли «усердная работа» Киеву и Кишеневу стать полноценными членами Европейского союза.
«Думаю, это маловероятно, — заявил эксперт. — В крайнем случае, только части этих государств смогут войти в ЕС. Что до остальных участников этого объединения, то что-то подсказывает мне, что они не сильно обрадуются перспективе повесить на себя экономическое ярмо в виде двух достаточно депрессивных государств».
По словам собеседника ФАН, странам Евросоюза и так есть на что потратить свои финансы, которые «поют уже далеко не романсы, а настоящую панихиду».
«Кроме того, как я уже говорил, политическая обстановка как на Украине, так и в Молдавии позволяет говорить о том, что только остатки этих двух государств смогут когда-нибудь войти в ЕС, — заметил Аркатов. — Более оптимистичные сценарии доверия не вселяют».
Ранее политолог Петр Колчин назвал поездку Владимира Зеленского в Нидерланды «прошением милостыни».