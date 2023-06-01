Столичные кинотеатры бесплатно покажут отечественные фильмы для детей в рамках программы «Каникулы с Москино»

Бесплатный показ фильмов, вошедших в золотой фонд детской отечественной кинематографии, начнется шестого июня и будет проходить каждый вторник. Как передает «Культуромания», сеансы будут доступны в кинотеатрах Москино.
Известно, что юным зрителям покажут комедию режиссера Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», советский киномюзклы Ролана Быкова «Айболит-66», «Внимание, Черепаха!», фильм Геннадия Казанского «Старик Хоттабыч», сюжеты по рассказам и сценариям писателя Виктора Драгунского и многое другое.
Программа «Каникулы с Москино» продлится до 27 июня. Билеты можно получить, предварительно зарегистрировавшись на сайте кинотеатров.