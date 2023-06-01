Телеведущий Леонид Якубович прилетел на вертолете Ми-8 в Мурманскую область с подарками для детей

Российский телеведущий Леонид Якубович прилетел в Мурманскую область на вертолете Ми-8. Он привез с собой подарки, которые раздал маленьким жителям региона.
По словам ведущего программы «Поле чудес», он ни минуты не сомневался насчет решения отправиться на север России. Он вспомнил мудрость о роли добра в жизни человека, объясняя свой поступок, передает kp.ru.
В рамках поездки Якубович устроил творческую встречу. По ее завершении участники получили поэтические сборники его авторства «День всего на свете». Также будущие первоклассники стали владельцами новых рюкзаков в День защиты детей.