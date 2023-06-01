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Телеведущий Леонид Якубович прилетел на вертолете Ми-8 в Мурманскую область с подарками для детей

Общество
Телеведущий Леонид Якубович прилетел на вертолете Ми-8 в Мурманскую область с подарками для детей

Российский телеведущий Леонид Якубович прилетел в Мурманскую область на вертолете Ми-8. Он привез с собой подарки, которые раздал маленьким жителям региона.

По словам ведущего программы «Поле чудес», он ни минуты не сомневался насчет решения отправиться на север России. Он вспомнил мудрость о роли добра в жизни человека, объясняя свой поступок, передает kp.ru.

В рамках поездки Якубович устроил творческую встречу. По ее завершении участники получили поэтические сборники его авторства «День всего на свете». Также будущие первоклассники стали владельцами новых рюкзаков в День защиты детей.
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