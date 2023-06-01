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Бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти признали лучшим в чемпионате Италии по футболу

Спорт
Бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти признали лучшим в чемпионате Италии по футболу

Возглавляющий чемпионский клуб Серии А «Наполи» Лучано Спаллетти объявлен лучшим тренером Италии сезона-22/23, написали на официальной странице турнира.

64-летний наставник возглавил неаполитанскую команду в 2021 году. По итогам года «Наполи» завоевал титул чемпиона Италии впервые за 33 года после скудетто-1990.

«Сезон Лучано Спаллетти у руля "Наполи" был просто экстраординарным», — заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

При этом Спаллетти не стал пролонгировать контракт с ФК «Наполи», срок действия которого рассчитан до следующего года.
Лучано Спаллетти наполи лучший тренер
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