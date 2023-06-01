Бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти признали лучшим в чемпионате Италии по футболу

Возглавляющий чемпионский клуб Серии А «Наполи» Лучано Спаллетти объявлен лучшим тренером Италии сезона-22/23, написали на официальной странице турнира.
64-летний наставник возглавил неаполитанскую команду в 2021 году. По итогам года «Наполи» завоевал титул чемпиона Италии впервые за 33 года после скудетто-1990.
«Сезон Лучано Спаллетти у руля "Наполи" был просто экстраординарным», — заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.
При этом Спаллетти не стал пролонгировать контракт с ФК «Наполи», срок действия которого рассчитан до следующего года.