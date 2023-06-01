Нутрициолог Декер рассказала о режиме питания в климактерический период

В период менопаузы женщины нередко сталкиваются с колебанием веса, ухудшением самочувствия, нарушениями сна. В этот период важно обратить внимание на рацион питания.
В беседе с изданием Pravda.Ru врач-нутрицииолог Ольга Декер поделилась некоторыми рекомендациями по питанию. Специалист посоветовала увеличить количество продуктов, содержащих фитоэстрогены: соевые продукты, зеленый чай. Они компенсируют снижение уровня эстрогена.
Следует снизить калорийность пищи и увеличить употребление клетчатки за счет овощей, злаков и фруктов. Чтобы избежать дефицита железа, важно употреблять мясо, птицу, бобовые, орехи и семена, при этом нельзя допускать чрезмерного употребления железа, это вредит сосудистой системе.
Составить правильный рацион питания при менопаузе поможет врач-нутрициолог, который примет во внимание индивидуальные особенности организма.