Нутрициолог Декер рассказала о режиме питания в климактерический период

Следует снизить калорийность пищи и увеличить употребление клетчатки за счет овощей, злаков и фруктов. Чтобы избежать дефицита железа, важно употреблять мясо, птицу, бобовые, орехи и семена, при этом нельзя допускать чрезмерного употребления железа, это вредит сосудистой системе.