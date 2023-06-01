Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра 2 июня

В службе отмечают, что в Москве будет объявлен предпоследний, оранжевый, уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. В этот же день пройдет град, который наряду с грозой и ветром от 15 до 20 метров в секунду следует ждать с 13:00 до 21:00.