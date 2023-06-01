Врач Иванов рассказал о пристрастии комаров к взрослым людям с лишним весом и беременным женщинам

Комары выбирают в качестве своих «жертв» взрослых людей с лишним весом, а также беременных женщин. Соответствующей информацией поделился врач-дерматовенеролог Роман Иванов.
Об этом эксперт рассказал 1 июня, в четверг. Комары летят на большое количество выдыхаемого газа и содержащиеся в поте аммиак и молочную кислоту, указал специалист.
«Именно поэтому насекомые обычно кусают взрослых, а не детей и предпочитают людей с лишним весом и беременных», — объяснил Иванов.
Для здоровых граждан укус этого насекомого не повлечет никаких неприятных последствий, но при индивидуальной непереносимости у человека может проявиться аллергия, резюмировал врач.