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Врач Иванов рассказал о пристрастии комаров к взрослым людям с лишним весом и беременным женщинам

Общество
Врач Иванов рассказал о пристрастии комаров к взрослым людям с лишним весом и беременным женщинам

Комары выбирают в качестве своих «жертв» взрослых людей с лишним весом, а также беременных женщин. Соответствующей информацией поделился врач-дерматовенеролог Роман Иванов.

Об этом эксперт рассказал 1 июня, в четверг. Комары летят на большое количество выдыхаемого газа и содержащиеся в поте аммиак и молочную кислоту, указал специалист.

«Именно поэтому насекомые обычно кусают взрослых, а не детей и предпочитают людей с лишним весом и беременных», — объяснил Иванов.

Для здоровых граждан укус этого насекомого не повлечет никаких неприятных последствий, но при индивидуальной непереносимости у человека может проявиться аллергия, резюмировал врач.
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