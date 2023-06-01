Экс-директор Ротару Сергей Лавров рассказал о нежелании певицы общаться с Вайкуле из-за ее «длинного языка»

Причем у народной артистки Латвийской Республики не только «язык длинный», но и идеи иногда крайне завиральные. Так, по мнению Вайкуле, все пенсионеры должны делать пластические операции, чтобы нравится своим внукам, передает интернет-ресурс URA.RU.