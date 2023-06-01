Экс-директор Ротару Сергей Лавров рассказал о нежелании певицы общаться с Вайкуле из-за ее «длинного языка»

Советская эстрадная певица София Ротару прекратила общаться с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле из-за «длинного языка» последней. Об этом сообщил известный промоутер и бывший директор украинской поп-дивы Сергей Лавров в беседе с обозревателями «МК».
Именно по причине чрезмерной болтливости латвийской исполнительницы Ротару не хочет с ней разговаривать.
«У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно», — добавил Лавров.
Причем у народной артистки Латвийской Республики не только «язык длинный», но и идеи иногда крайне завиральные. Так, по мнению Вайкуле, все пенсионеры должны делать пластические операции, чтобы нравится своим внукам, передает интернет-ресурс URA.RU.