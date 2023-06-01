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Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что Варшава будет обучать украинских пилотов управлению F-16

Политика
Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что Варшава будет обучать украинских пилотов управлению F-16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита Европейского сообщества в Кишиневе заявил, что Варшава поможет украинским пилотам освоить западные истребители F-16.

В то же время представитель польской стороны подчеркнул, что его государство не будет передавать ВСУ свои боевые самолеты. Он признался, что у Варшавы не так много воздушных судов, чтобы делиться ими с Украиной.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил о том, что поддерживает обучение солдат ВСУ пилотированию истребителями F-16. Страна Северной Европы рассматривает различные способы внести свой вклад в обучение украинского персонала, сказал он.
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