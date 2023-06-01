Военный эксперт Тимошенко призвал усилить границу РФ теробороной, а не ждать вторжения НАТО

Финский политолог Йохан Бекман рассказал, как НАТО готовится к войне с Россией, а эксперты Михаил Тимошенко и Олег Пономарев объяснили, почему открытый военный конфликт России с НАТО в этом году навряд ли случится.
На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будут предложены на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ. Разработкой этих документов занимались постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
Политолог и правозащитник доцент социологии права университета г. Хельсинки Йохан Бекман не удивляется, что НАТО обсуждает войну с Россией в тайне от европейского общества. По его словам, западные элиты и руководство блока давно похоронили демократию в Европе, и уже несколько лет ведут настоящую войну с Российской Федерацией.
«Фактически Россия и военный блок НАТО уже сейчас состоят в вооруженном конфликте. Это происходит, во-первых, на территории Украины, с другой стороны, в области разведки. Разведывательные службы уже готовятся к большому конфликту, и также идет масштабная антироссийская пропаганда. К сожалению, именно НАТО хочет эскалации этого конфликта», — заявил Йохан Бекман.
Политолог считает, что Евросоюз превратился в тоталитарное объединение государств, идеологией которого является открытая ненависть к России и населяющим ее народам.
«Мы живем в тоталитаризме в Евросоюзе. Главная идеология сейчас в Евросоюзе это ненависть к России. То есть не только русофобия, но это уже откровенно ненависть и призывы к ликвидации России как государства», — отметил Йохан Бекман.
Простые граждане европейских стран, отметил он, никак не могут повлиять на решение своих лидеров и руководства НАТО, потому что находятся в положении заложников. На это обрекла их политика Евросоюза, который создал такие условия, что людям приходится сводить концы с концами, постоянно думать о том, где им найти деньги на жизнь.
«Я не вижу никаких следов демократии, здесь у народа никто ничего не спрашивает. Народ фактически живет в Финляндии и в других европейских странах в заложниках. У нас большие финансовые проблемы в нашей экономике и у всех финнов большие финансовые проблемы», — рассказал Йохан Бекман.
Политолог считает, что европейцев давно начали готовить в будущей войне с Россией. Именно с этими целями, по его словам, была запущена пандемия коронавируса, которая позволила провести учения по мобилизации населения, ограничению передвижения граждан и установлению военных кордонов, а также подготовить администрации к работе в режиме военного времени.
«Уже были репетиции, учения, как изолироваться, закрыть западное общество, когда была пандемия», — отметил Йохан Бекман.
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко сомневается, что НАТО решится на открытый военный конфликт с Россией. По его словам, у военного блока сейчас нет того количества воинских формирований, которые могли бы вести наступательные действия. Даже если на предстоящие учения «Балтопс» в Эстонию прибудет, как пишет американская пресса, 30 военных кораблей США с 4-ю тысячами морпехов, этого будет недостаточно, чтобы НАТО пошло в наступление с территории прибалтийских стран.
«Прибалтийские лимитрофы нужны НАТО, чтобы туда могла выдвинуться первая экспедиционная дивизия морской пехоты США, по сути, это корпус в 40 тысяч человек. Пока я не вижу, чтобы 40 тысяч человек там тренировались», — отметил Михаил Тимошенко.
По мнению военного эксперта, НАТО продолжит в этом году войну против России руками украинских военных и наемников на территориях новых областей РФ, а также дестабилизируя ситуацию в приграничных Брянской и Белгородской областях. В связи с этим считает необходимым срочно сформировать там дополнительные отряды территориальной обороны и выдать им вооружение для охраны границы РФ.
«Мы почему-то решили, что СВО проводится где-то в Ираке, а мы как бы в США и наша граница неприкосновенна по причине того, что Саддам Хусейн до нас не доплывет. А чего тут плыть то, вот она граница, вот они мы. Говорили об этом еще год назад, но как-то мало что двигается. Такое впечатление, что какая-то заглушка стоит у генерального штаба в голове», — негодует Михаил Тимошенко.
Военный эксперт считает, что численность отрядов теробороны на границе РФ в Белгородской и Брянской областях необходимо довести до трех тысяч человек, и уже сформированные батальоны вооружить и направить на охрану госграницы. По его мнению, как только они начнут несение службы, Министерство обороны позаботится о придании им в поддержку артиллерии и авиации.
«Хочешь не хочешь, сможем не сможем, но ты подтянешь туда свою артиллерию, потому что батальоны бросать без поддержки невозможно. А там и авиация подтянется», — пояснил Михаил Тимошенко.
Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко согласен с мнением коллеги. По его словам, утечка о тысяче страничных секретных планах НАТО в отношении РФ свидетельствует о том, что НАТО пока хочет добиться от нас уступок, используя фактор демонстрации своей мощи.
«Здесь больше отдает политикой, а не реальным военным нападением. Они хотят показать свои общие планы действия, позицию, подтвердить курс на конфронтацию», — заявил Олег Пономарев.
Европе этот курс на конфронтацию с РФ ничего хорошего не принесет. Уже сейчас эксперт ожидает ограничение демократических свобод граждан Евросоюза, поскольку правящие круги западных стран, доминирующие в структуре власти, приняли решение вести войну с РФ до победного конца.
«Они уже склоняются к тому, чтобы ужать у себя демократию и свободы, в том числе свободу хождения информации. И здесь вопрос не в демократии, а в структуре власти, кто доминирует в этой структуре и какие решения он может себе позволить. Традиционные европейские свободы будут серьезно ограничены», — пояснил Олег Пономарев.
По мнению эксперта, в отношениях с Евросоюзом и НАТО России необходимо делать акцент на то, чтобы, несмотря на продолжающуюся конфронтацию и даже ее усиление, реальные шаги обеих сторон не привели к пагубным последствиям, которые не позволили бы сторонам найти другие способы решения общеевропейских проблем.
Олег Пономарев искренне надеется, что Европе, которая уже проигрывала свои позиции во время прошедших мировых войн, хватит ума осознать это, и не хоронить себя своими же руками, поставляя киевскому режиму оружие, которые может грозить целостности и безопасности Европы.