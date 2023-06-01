Военный эксперт Тимошенко призвал усилить границу РФ теробороной, а не ждать вторжения НАТО

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко сомневается, что НАТО решится на открытый военный конфликт с Россией. По его словам, у военного блока сейчас нет того количества воинских формирований, которые могли бы вести наступательные действия. Даже если на предстоящие учения «Балтопс» в Эстонию прибудет, как пишет американская пресса, 30 военных кораблей США с 4-ю тысячами морпехов, этого будет недостаточно, чтобы НАТО пошло в наступление с территории прибалтийских стран.