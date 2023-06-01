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Анестезиолог Антон Гришин посоветовал не сгибать спину, чтобы не травмироваться при подъеме тяжестей

Общество
Анестезиолог Антон Гришин посоветовал не сгибать спину, чтобы не травмироваться при подъеме тяжестей

Вес необходимо поднимать, не разгибая спину. Кроме того, следует избегать скручивания туловища. Это поможет избежать травм, рассказал врач-анестезиолог Антон Гришин.

По словам специалиста, каждый второй хотя бы раз срывал спину при поднятии тяжелого груза. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, поднимать вес при помощи ног, не сгибая спины. Во-вторых, держать груз ближе к телу, не отклоняясь назад. Наконец, следует избегать скручивания туловища, сообщает «Газета.Ru».

В преддверии дачного сезона, Гришин посоветовал не набирать в лопату большого количества земли. Чтобы не навредить спине, пропалывать грядки лучше на коленях или на корточках.

Ранее ФАН перечислил простые упражнения, чтобы избавиться от болей в пояснице. Так, классическая планка поможет не только укрепить пресс, но и улучшить состояние спины.
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