Анестезиолог Антон Гришин посоветовал не сгибать спину, чтобы не травмироваться при подъеме тяжестей

По словам специалиста, каждый второй хотя бы раз срывал спину при поднятии тяжелого груза. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, поднимать вес при помощи ног, не сгибая спины. Во-вторых, держать груз ближе к телу, не отклоняясь назад. Наконец, следует избегать скручивания туловища, сообщает «Газета.Ru».