В Уругвае сложилась критическая ситуация с питьевой водой из-за засухи

Чрезмерно сухая погода в Уругвае стала причиной масштабной засухи. Главное водохранилище — на грани высыхания, что привело к серьезному дефициту питьевой воды, запасы которой уже на исходе.
Засуха в столице Уругвая достигла исторического рекорда: подобного не было уже 74 года. Местное население вынуждено молиться о дожде, чтобы выжить, ведь запасов осталось всего на несколько дней. Представители здравоохранения отмечают, что падение уровня в главном городском резервуаре привело к высокой концентрации солей в питьевой воде, что может серьезно сказаться на здоровье граждан.
«Та вода, которая есть, опасна. В ней содержится гораздо больше хлорида натрия, чем допустимо. Наше здравоохранение настоятельно рекомендует не употреблять ее во избежание неблагоприятных последствий. Населению нужно быть осторожнее с чрезмерным потреблением натрия, особенно гипертоникам, а это примерно треть населения Уругвая. Также есть противопоказания для людей с больными почками, и тех, кто страдает от сердечной недостаточности», — заявил врач-кардиолог Алехандро Куэста.
Чрезвычайно малое количество осадков и резко высокие температуры сделали ситуацию с водоснабжением особенно тяжелой в нескольких регионах Южной Америки. В настоящий момент специалисты прорабатывают план действий на случай, если ситуация не улучшится.