В Уругвае сложилась критическая ситуация с питьевой водой из-за засухи

Засуха в столице Уругвая достигла исторического рекорда: подобного не было уже 74 года. Местное население вынуждено молиться о дожде, чтобы выжить, ведь запасов осталось всего на несколько дней. Представители здравоохранения отмечают, что падение уровня в главном городском резервуаре привело к высокой концентрации солей в питьевой воде, что может серьезно сказаться на здоровье граждан.