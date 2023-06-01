Президента Украины Зеленского призвали разработать законопроект о получении Киевом ядерного оружия НАТО

Из документа следует, что тактическое оружие может быть размещено на базах НАТО рядом с границей, а сами ядерные боеголовки будут переданы для оснащения ВВС страны. Отмечается, что для рассмотрения петиции правительством Украины необходимо 25 тысяч подписей за 90 дней.