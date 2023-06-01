Президента Украины Зеленского призвали разработать законопроект о получении Киевом ядерного оружия НАТО

Петиция с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву ядерного оружия НАТО в течение пяти лет появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
По замыслу авторов инициативы, глава государства должен направить на рассмотрение в кабинет министров вопрос о создании нового законопроекта, благодаря которому Киев получит ядерное вооружение стран Альянса в ближайшие пять лет.
Из документа следует, что тактическое оружие может быть размещено на базах НАТО рядом с границей, а сами ядерные боеголовки будут переданы для оснащения ВВС страны. Отмечается, что для рассмотрения петиции правительством Украины необходимо 25 тысяч подписей за 90 дней.
Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк выразил надежду, что США будут поставлять Киеву ракеты большой дальности, несмотря на отказ Вашингтона.