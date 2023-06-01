Правоохранители зафиксировали 79 несанкционированных беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем за сутки

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 79 несанкционированных беспилотников в небе над Москвой и Московской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил источник ФАН.
Собеседник журналистов рассказал, что скрывается за формулировкой «несанкционированные беспилотные летательные аппараты». Это те БПЛА, чьи владельцы не запрашивали разрешения у Организации воздушного движения и не предоставили план полета.
Ранее стало известно, что в Москве полностью восстановили дома, поврежденные при атаке дронов 30 мая. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, сначала было восстановлено остекление, после чего проведен ремонт инженерных коммуникаций, а также заменены поврежденные элементы в квартирах и подъездах, сообщало РИАМО.