Правоохранители зафиксировали 79 несанкционированных беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем за сутки

Ранее стало известно, что в Москве полностью восстановили дома, поврежденные при атаке дронов 30 мая. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, сначала было восстановлено остекление, после чего проведен ремонт инженерных коммуникаций, а также заменены поврежденные элементы в квартирах и подъездах, сообщало РИАМО.