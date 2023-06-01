Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Об этом 1 июня в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он кратко прокомментировал инцидент. Пока что не предоставили информацию о причине срабатывания системы. После произошедшего сотрудники оперативных служб отправились выяснять обстоятельства.
Ранее в Белгороде, по информации Гладкова, сработала неизвестной взрывное устройство. Оно привело к ранению двух человек. Мужчину с подозрением на сотрясение мозга увезли в городскую больницу, передает A42.RU.