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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

Происшествия
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Об этом 1 июня в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он кратко прокомментировал инцидент. Пока что не предоставили информацию о причине срабатывания системы. После произошедшего сотрудники оперативных служб отправились выяснять обстоятельства.

Ранее в Белгороде, по информации Гладкова, сработала неизвестной взрывное устройство. Оно привело к ранению двух человек. Мужчину с подозрением на сотрясение мозга увезли в городскую больницу, передает A42.RU.
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