Екатерина Мизулина начала готовить обращение в Роскомнадзор и ГП из-за детской порнографии в соцсети Likee

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о том, что в социальной сети Likee продолжают распространяться видеоролики непристойного содержания и детская порнография.
Общественный деятель отметила, что ей до сих приходят жалобы от людей по этому поводу. Она начала готовить обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
Кроме того, Мизулина обратилась к своим подписчикам с просьбой отправить ей отказы службы поддержки платформы в удалении запрещенного контента.
Ранее российская певица Instasamka встретилась с главой Лиги безопасного интернета после отмены концертов. Исполнительница не поделилась причиной своего визита, она лишь выложила совместное фото с подписью «bestie».