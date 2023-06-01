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Екатерина Мизулина начала готовить обращение в Роскомнадзор и ГП из-за детской порнографии в соцсети Likee

Общество
Екатерина Мизулина начала готовить обращение в Роскомнадзор и ГП из-за детской порнографии в соцсети Likee

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о том, что в социальной сети Likee продолжают распространяться видеоролики непристойного содержания и детская порнография.

Общественный деятель отметила, что ей до сих приходят жалобы от людей по этому поводу. Она начала готовить обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

Кроме того, Мизулина обратилась к своим подписчикам с просьбой отправить ей отказы службы поддержки платформы в удалении запрещенного контента.

Ранее российская певица Instasamka встретилась с главой Лиги безопасного интернета после отмены концертов. Исполнительница не поделилась причиной своего визита, она лишь выложила совместное фото с подписью «bestie».
екатерина мизулина Likee запрещенный контент
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