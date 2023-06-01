Компания РЖД объявила об увеличении мест в «Сапсанах» рейса Москва — Петербург на июньские праздники

В РЖД приняли решение об увеличении количества мест после повышения спроса среди россиян на билеты на высокоскоростные электропоезда из Москвы и Санкт-Петербурга в июньские праздники.
В сообщении холдинга сказано, что уже сейчас заполняемость «Сапсанов» в праздничные дни первого летнего месяца достигла 100%. Поэтому было принято решение об удвоении составов некоторых поездов.
Известно, что сдвоенный железнодорожный транспорт отправится из Москвы 9 июня (17:40 и 21:00), 12 июня (21:00) и 13 июня (5:55). Что касается Ленинградского вокзала, то поезд отправится с него 9 июня (09:00 и 13:00) и 12 июня (16:00 и 17:00).
Ранее холдинг «Российские железные дороги» поделился самыми необычными обращениями в центр поддержки клиентов с начала 2023 года.