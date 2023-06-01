Неполадки на борту экстренно севшего в Москве Superjet 100 возникли в середине полета из Ульяновска

Неполадки на борту пассажирского Sukhoi Superjet 100, экстренно севшего в Москве, возникли в середине полета из Ульяновска. В связи с отключением автопилота и автомата тяги экипаж лайнера перешел на ручное управление, сообщает источник ФАН.
О происходящем команда доложила на землю, после чего диспетчер перевел борт на менее загруженный эшелон 280. Он соответствует высоте 8600 метров, тогда как обычно пассажирские лайнеры следуют на эшелоне 340.
В результате экипаж благополучно долетел до пункта назначения и приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. По данным источника ФАН, автопилот и автотяга не влияют на механические характеристики самолета — пилоты вспомнили те навыки, которым их обучили в учебных заведениях, и все закончилось хорошо.
Посадка Sukhoi Superjet 100 прошла в штатном режиме. Поскольку механика лайнера работала правильно, то и на рулежку воздушное судно зашло самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Superjet 100 рейса Ульяновск — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Согласно регламенту воздушной гавани, на земле была объявлена тревога, применяющаяся при посадке самолета с неисправностью.