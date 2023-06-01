Неполадки на борту экстренно севшего в Москве Superjet 100 возникли в середине полета из Ульяновска

В результате экипаж благополучно долетел до пункта назначения и приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. По данным источника ФАН, автопилот и автотяга не влияют на механические характеристики самолета — пилоты вспомнили те навыки, которым их обучили в учебных заведениях, и все закончилось хорошо.