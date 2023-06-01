Глава МИД Венгрии Сийярто призвал учесть тревогу африканских стран из-за вооружения украинской армии

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил 1 июня, в четверг. Эти страны переживают, что вооружение, отправляемое украинской армии, попадет в Африку и поспособствует нестабильности на материке, указал Сийярто. С соответствующим предупреждением он выступил после заседания глав МИД государств-участников Североатлантического альянса в Осло.