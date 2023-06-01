Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о нанесенных за прошедшие сутки ударах ВСУ по региону

В Краснояружском в Графовке — три прилета. Обошлось без пострадавших. Линии электропередачи и газоснабжения уже восстановлены. Задеты несколько сооружений. Еще пять артиллерийских снарядов ударили по селу Репяховка. Частное домовладение, здание сельхозпредприятия, автомобиль и трактор были повреждены при атаке ВСУ.