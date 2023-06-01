Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о нанесенных за прошедшие сутки ударах ВСУ по региону

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал обо всех ударах, которые украинская армия нанесла по региону за прошедшие сутки.
По информации чиновника, в Белгородском районе прилеты были зафиксированы пять раз. Все артиллерийские удары пришлись по Щетиновке. Там обошлось без пострадавших и разрушений.
Также украинские солдаты обстреляли Борисовский район из миномета. В результате житель села Веселая Лопань получил ранение правого предплечья. Кроме того, был поврежден автомобиль пострадавшего.
В Валуйском горокруге были зафиксированы 11 прилетов. Были разрушены шесть домовладений, поврежден автомобиль. А в селе Новопетровка ВСУ удалось задеть линию электропередачи.
В Волоконовском районе 17 снарядов ударили по хутору Старый. В Грайворонском горокруге зафиксировано 57 прилетов. В селе Козинка пострадавших нет, однако повреждения получили дома, административное здание и магазин. На четырех улицах зафиксирован обрыв линии электропередачи.
В Краснояружском в Графовке — три прилета. Обошлось без пострадавших. Линии электропередачи и газоснабжения уже восстановлены. Задеты несколько сооружений. Еще пять артиллерийских снарядов ударили по селу Репяховка. Частное домовладение, здание сельхозпредприятия, автомобиль и трактор были повреждены при атаке ВСУ.
В Шебекинском городском округе при обстрелах различных населенных пунктов 12 человек пострадали, погибших нет. Повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, сельхозпредприятие, территория промышленного предприятия, общежитие, детский сад, пять легковых машин и автобус.
Ранее стало известно о том, что на месте взрыва БПЛА на улице Щорса около заправочной станции «Роснефть» в Белгороде работают специалисты всех экстренных служб. Мэр города Валентин Демидов отметил, что в результате крушения дрона пострадали два человека.