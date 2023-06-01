Главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные свойства отечественного планшета KvadraT

Отечественный планшет KvadraT продемонстрировали главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину на цифровой конференции. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.
Глава Правительства России заметил, что отечественный Kvadro тяжелее зарубежных аналогов. После этого представитель компании производителя девайса решил продемонстрировать Мишустину противоударные свойства планшета, с размаха кинув его на пол.
Ранее российская компания Yadro презентовала первый планшет собственной сборки KvadraT. Устройство работает на родной операционной системе Kvadra OS, а его стоимость составляет 40 тысяч рублей.