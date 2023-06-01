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Главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные свойства отечественного планшета KvadraT

Технологии
Главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные свойства отечественного планшета KvadraT

Отечественный планшет KvadraT продемонстрировали главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину на цифровой конференции. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.

Глава Правительства России заметил, что отечественный Kvadro тяжелее зарубежных аналогов. После этого представитель компании производителя девайса решил продемонстрировать Мишустину противоударные свойства планшета, с размаха кинув его на пол.

Ранее российская компания Yadro презентовала первый планшет собственной сборки KvadraT. Устройство работает на родной операционной системе Kvadra OS, а его стоимость составляет 40 тысяч рублей.
KvadraT планшет мишустин Yadro электроника
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