Приключения дона Хуана, часть 1: как начиналась карьера «главного оппозиционера Венесуэлы»

В первой части статьи автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Хуан Гуайдо на время превратился в икону американских СМИ.
Взлет венесуэльского парламентария оппозиционного активиста Хуана Гуайдо был стремительным. Мало известный вне узкого круга политик внезапно стал главой венесуэльского парламента, а потом его даже в 2019 году признали (в США) легитимным президентом Венесуэлы.
На пике политической карьеры Гуайдо признавали 60 государств. Он контролировал миллиарды на внешних счетах венесуэльского правительства своего противника, президента Николаса Мадуро. От лица Гуайдо назначались «послы» и руководители филиалов венесуэльских госкомпаний. Однако серия катастрофических ошибок привели к тому, что уже в 2021 году оппозиция начала вытеснять его из политического поля. К исходу 2022 году бывший вождь противников чавизма лишился всех своих формальных постов и оказался на обочине политической жизни. К своей персоне он поддерживал интерес громкими заявлениями в соцсетях, и использованием американских кураторов для раскрутки скандалов.
Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Хуан Гуайдо стал лидером венесуэльской оппозиции, сколько раз и как пытался свергнуть президента Николаса Мадура и на чем в итоге погорел.
«Господа, я не ел шесть дней»
Когда Хуан Гуайдо 25 апреля 2023 года прилетел в аэропорт Майами, его «совершенно случайно» подкарауливал целый штат журналистов и блогеров. Венесуэлец не стал сдерживать эмоции. Он заявил, что его «гнусно выпинали» из Колумбии — а все потому, что новый президент Густаво Петро «спелся с диктаторским режимом» в лице венесуэльского президента Николаса Мадуро, как это представила правая газета La Nacion.
Опасаясь за свою жизнь и жизни своих родных, Гуайдо в тоже время выразил чувство радости, что теперь-то он обеими ногами стоит на свободной земле.
«Из-за прямых угроз режима Мадуро моей семье и дочерям, которые распространились и на Колумбию, я улетаю этим рейсом, — объявил Гуайдо. — Пока мы не добьемся свободных выборов в Венесуэле, мы будем продолжать бороться. Я дам вам более подробную информацию завтра».
Через неделю красноречивого венесуэльского политика взял в оборот председатель Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро. Как на удачу, именно в те дни, когда сеньор Гуайдо приземлился в США, Организация американских государств, политическое объединение стран Западного полушария в интересах США, проводил свой 53-й саммит в Вашингтоне.
Выступая перед латиноамериканскими политиками, бывший «временный президент» Венесуэлы повторял стандартные формулировки венесуэльской оппозиции: спасибо США, что поддерживают свободу по всему континенту, «стены падут», венесуэльская оппозиция обязательно победит «чавистов». Еще в 2019 или 2020 году эти речи могли бы помочь Гуайдо получить денег на свою деятельность. Но в 2023 году у «свободного мира» уже есть Владимир Зеленский, а двух таких деятелей, как показывает история, одновременно стараются не выносить на первый план.
К тому же Хуан Гуайдо оказался в настоящий момент де-факто «отработанным активом». В январе 2021 года европейские страны, сославшись на процедуру перевыборов в непризнанном оппозиционном венесуэльском парламенте, отказались признавать его «легитимным» президентом Венесуэлы. Несмотря на продолжение поддержки Великобритании и США, это нанесло серьезный удар его позициям — все большее число стран из 60, которые когда-то признали Гуайдо в пику Мадуро, отказывали ему в поддержке, и шансы получить доступ к размещенным там активам Каракаса стремительно таяли.
Становление вождя
С младых ногтей у Хуан Гуайдо и «чавистов» были политические разногласия. В 1999 году семья будущего видного оппозиционера потеряла дом из-за катастрофического селя в штате Варгас. И им еще повезло, так как многометровый поток грязи похоронил более 10 тысяч людей, когда населенные «средним классом» прибрежные городки превратились в трущобы.
Правительство Уго Чавеса не очень-то справлялось с ликвидацией последствий стихийного бедствия. И если поначалу левый президент приветствовал иностранную помощь, в том числе из США, то после проблем с проамериканской оппозицией, выступил против ее оказания.
Потом Чавеса свергли в 2002, потом опять вернули. События в Венесуэле напоминали адский калейдоскоп, в котором вчерашние союзники становились врагами. Чиновники из Каракаса и античавистские оппозиционеры ездили за инструкциями в Вашингтон. В ответ Чавес намеренно заводил дружбу с «плохими парнями» — Ираном, Кубой, Китаем и Россией, — от которых у Вашингтона начиналась истерика. Все это носилось по СМИ и выливалось в эфир, изрядно промывая мозги венесуэльцам. Граждане страны все больше делились на тех, кто за «боливарианский процесс» и тех, кто против и ратует за жизнь по правилам «Вашингтонского обкома».
Позже Гуайдо будет говорить, что испытывал обиду на чавистов за то, что они не починили дом его семьи. Но в тех условиях обида быстро трансформировалось в оппозиционную деятельность. Молодой Хуан Гуайдо проводил время среди студентов, митингующих против любых действий Чавеса.
В этот момент Гуайдо замечает его будущий наставник — венесуэльский миллиардер Леопольдо Лопес. В будущем несостоявшийся венесуэльский президент будет петь дифирамбы своему ментору — мол, спасибо, вы всему меня научили.
Ему было за что благодарить. Лопес стал продвигать исполнительного и нетерпимого к любым переговорам с чавистами Гуайдо. В 2010 году молодой человек становится заместителем депутата от оппозиционной коалиции MUD («Круглый стол демократического единства»). А чуть позже, когда тот уйдет из парламента, заместит его. Оказавшись в Национальной ассамблее, Гуайдо будет во всем слушаться Лопеса.
В 2018 году на фоне очередных протестов оппозиции, которая не признала президентские выборы, в которых победил Николас Мадуро, возник юридический парадокс: если парламент Венесуэлы отказывает главе исполнительной власти страны в легитимности, тогда его председатель становится исполняющим обязанности президента республики. Тонкость в том, что Николас Мадуро и власти Венесуэлы решили переписать конституцию и сформировать лояльный парламент с функциями учредительного собрания. Оппозиции предлагалось в этом поучаствовать, но она отказалась.
На протяжении нескольких лет с помощью Верховного Суда принимались законы, которые расширяли полномочия президента Венесуэлы. В ответ оппозиция просто отказывалась признавать эти решения. Любые юридические вопросы трактовались в пользу либо чавистов, либо противников Мадуро.
Когда встречаются два формально «равных» права — решает грубая сила. С 2014 года Венесуэла утонула в антиправительственных протестах. Но к 2019 году оппозиция изрядно выдохлась. Когда власти решили проводить выборы президента, выборы губернаторов и в муниципальные собрания, противники чавистов своим бойкотом «нечестных выборов» сами выстрелили себе в голову. Венесуэльской оппозиции нужно было срочно придумывать новое, чтобы оживить движение.
И тогда партия «Народная воля» идет ва-банк — молодой, никому вне узких оппозиционных кругов не известный Хуан Гуайдо в 2018 году выдвигается на пост председателя Национальной ассамблеи. Эти выборы не признают Мадуро и чависты, у которых будет свой парламент, избранный по новой процедуре. Но важно другое — Хуана Гуайдо сразу же признает новым формальным лидером Леопольдо Лопес, у которого к тому моменту были очень хорошие связи в Вашингтоне. И этого было достаточно. Следом за ним и с его помощью Хуана Гуайдо новым «легитимным главой» Венесуэлы в 2019 году признают США, ЕС и куча государств Латинской Америки. Всего — 60 стран.
Читайте про две неудачные попытки Хуана Гуайдо устроить госпереворот в Венесуэле во второй части большой статьи от автора Telegram-канала «Пиночет печет печенье».