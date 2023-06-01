Приключения дона Хуана, часть 1: как начиналась карьера «главного оппозиционера Венесуэлы»

Потом Чавеса свергли в 2002, потом опять вернули. События в Венесуэле напоминали адский калейдоскоп, в котором вчерашние союзники становились врагами. Чиновники из Каракаса и античавистские оппозиционеры ездили за инструкциями в Вашингтон. В ответ Чавес намеренно заводил дружбу с «плохими парнями» — Ираном, Кубой, Китаем и Россией, — от которых у Вашингтона начиналась истерика. Все это носилось по СМИ и выливалось в эфир, изрядно промывая мозги венесуэльцам. Граждане страны все больше делились на тех, кто за «боливарианский процесс» и тех, кто против и ратует за жизнь по правилам «Вашингтонского обкома».