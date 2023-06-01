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Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили ранее неизвестную атаку на iOS-устройства

Общество
Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили ранее неизвестную атаку на iOS-устройства

Эксперты «Лаборатории Касперского» («ЛК») в ходе мониторинга корпоративной Wi-Fi сети выявили подозрительную активность некоторых iOS-устройств. В результате проверки были обнаружены следы компрометации гаджетов ранее неизвестным вредоносным программным обеспечением (ВПО).

«Мы назвали эту вредоносную кампанию "Операция Триангуляция". Всю имеющуюся о ней информацию мы будем постепенно собирать», — сообщили в «Лаборатории».

Несмотря на то, что ВПО содержит код, специально разработанный для скрытия возможных следов заражения, в системе остается достаточно данных о работе вредоносной платформы. Эти сведения и позволили специалистам «Лаборатории Касперского» вычислить присутствие программы-трояна в некоторых iOS-устройствах.

Другую хакерскую атаку спецы из «ЛК» обнаружили в конце 2022 года. Тогда эксперты заявили, что российская инфраструктура в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках подвергалась кибератаке, начиная с 2021 года, информирует портал URA.RU.
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