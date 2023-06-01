Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили ранее неизвестную атаку на iOS-устройства

Несмотря на то, что ВПО содержит код, специально разработанный для скрытия возможных следов заражения, в системе остается достаточно данных о работе вредоносной платформы. Эти сведения и позволили специалистам «Лаборатории Касперского» вычислить присутствие программы-трояна в некоторых iOS-устройствах.