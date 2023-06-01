Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Владимир Путин наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества

Общество
Президент Владимир Путин наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества

Российский президент Владимир Путин наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества, информирует официальный сайт Кремля.

В указе написано, что военнослужащий награждается за исполнение воинского долга, проявление мужества, отваги и самоотверженности.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим Указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества», — написано на сайте.

Ранее сообщалось, что начальник конструкторского бюро снайперского оружия АО «Концерн «Калашников» Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.
орден мужества владимир путин орден награда награждение подполковник александр никитин
Военкоры ФАН