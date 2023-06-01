Российский президент Владимир Путин наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества, информирует официальный сайт Кремля.
В указе написано, что военнослужащий награждается за исполнение воинского долга, проявление мужества, отваги и самоотверженности.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим Указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества», — написано на сайте.
Ранее сообщалось, что начальник конструкторского бюро снайперского оружия АО «Концерн «Калашников» Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.