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Доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала о методах защиты от похожего на COVID-19 вируса HMPV

Общество
Доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала о методах защиты от похожего на COVID-19 вируса HMPV

Число россиян, заразившихся метапневмовирусом человека (HMPV) продолжает стремительно расти. Как профилактировать заражение и лечить этот недуг, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

По словам эксперта, метапневмовирус всегда появляется после эпидсезона. Он похож на ОРВИ, может протекать в виде пневмонии или легких болей в горле. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей с иммунодефицитом и детей, предупредила Малинникова.

Прямой противовирусной терапии HMPV в настоящее время нет. Поэтому врач посоветовала прибегать к профилактике данного заболевания. Например, чаще дышать свежим воздухом, проветривать помещения и чаще делать влажную уборку.

«Желательно избегать помещений с большим скоплением народа. Хорошо себя показали медицинские маски», — рассказала Малинникова в беседе с «Общественной Службой Новостей».

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю снизилась на 13%.
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