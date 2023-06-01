Доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала о методах защиты от похожего на COVID-19 вируса HMPV

Число россиян, заразившихся метапневмовирусом человека (HMPV) продолжает стремительно расти. Как профилактировать заражение и лечить этот недуг, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.
По словам эксперта, метапневмовирус всегда появляется после эпидсезона. Он похож на ОРВИ, может протекать в виде пневмонии или легких болей в горле. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей с иммунодефицитом и детей, предупредила Малинникова.
Прямой противовирусной терапии HMPV в настоящее время нет. Поэтому врач посоветовала прибегать к профилактике данного заболевания. Например, чаще дышать свежим воздухом, проветривать помещения и чаще делать влажную уборку.
«Желательно избегать помещений с большим скоплением народа. Хорошо себя показали медицинские маски», — рассказала Малинникова в беседе с «Общественной Службой Новостей».
Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю снизилась на 13%.