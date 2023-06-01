Доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала о методах защиты от похожего на COVID-19 вируса HMPV

По словам эксперта, метапневмовирус всегда появляется после эпидсезона. Он похож на ОРВИ, может протекать в виде пневмонии или легких болей в горле. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей с иммунодефицитом и детей, предупредила Малинникова.