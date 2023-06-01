Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: нужно уничтожить сложившееся на Украине «осиное гнездо»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить «осиное гнездо», которое сложилось на Украине. Политик прокомментировал атаку беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В его Telegram-канале разместили ролик, снятый во время поездки в Волгоградскую область. Применение беспилотных летательных аппаратов Медведев назвал террористической атакой. Ее главной целью стало причинение ущерба мирным жителям России.
Медведев подчеркнул, что террористов нужно уничтожать. Речь идет и о киевском режиме, и о США и Европе, которые стоят за Украиной. По словам политика, в обратной ситуации оттуда постоянно будет исходить угроза.
Ранее в Белгороде прогремел взрыв около улицы Щорса. Губернатор области Вячеслав Гладков указал, что причина, предварительно, кроется в потерпевшем крушение беспилотнике, передает A42.RU.