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Вице-спикер Совфеда Косачев сообщил о подготовке предложений для создания международного трибунала по Украине

Политика
Вице-спикер Совфеда Косачев сообщил о подготовке предложений для создания международного трибунала по Украине

Российские сенаторы готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, выступая на форуме «Какая Украина нам нужна?».

Парламентарий подчеркнул, что сам является убежденным сторонником создания трибунала по происходящему в соседней стране. Процесс должен быть не российским, а именно международным по аналогии такого, как западные страны «пытаются сотворить в Гааге», уточнил Константин Косачев.

«Для меня вот эта тема абсолютно актуальная и абсолютно прикладная. И мы на этот счет соответствующие предложения сейчас готовим», — заявил заместитель председателя СФ РФ.

Косачев также еще раз осветил цели специальной военной операции России на Украине. По словам парламентария, она проводится для противодействия агрессии Киева и стоящего за ним Североатлантического альянса в отношении РФ.

Ранее стало известно, что вице‑спикер Совфеда Константин Косачев назвал безответственным решение Британии отправить ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow. По словам парламентария, из-за таких действий «в руках украинских авантюристов» оказалось достаточно мощное оружие, сообщало РИАМО.
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