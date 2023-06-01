Вице-спикер Совфеда Косачев сообщил о подготовке предложений для создания международного трибунала по Украине

Парламентарий подчеркнул, что сам является убежденным сторонником создания трибунала по происходящему в соседней стране. Процесс должен быть не российским, а именно международным по аналогии такого, как западные страны «пытаются сотворить в Гааге», уточнил Константин Косачев.