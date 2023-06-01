Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» начнется в Москве 2 июня

На концерте в честь начала масштабного мероприятия выступят пианист Борис Березовский и группа из его учеников: Лев Бакиров, Карина Тер-Газарян и другие. Сразу после начнется дискуссия с участием писателей Сергея Шаргунова и Дмитрия Данилова, в ходе которой они расскажут о своих новых книгах.