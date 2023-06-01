Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» начнется в Москве 2 июня

Торжественное открытие литературного форума России состоится в столице 2 июня. Как передает «Газета Культура», на мероприятие прибудут советник президента РФ Владимир Толстой и полномочный представитель главы в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
На концерте в честь начала масштабного мероприятия выступят пианист Борис Березовский и группа из его учеников: Лев Бакиров, Карина Тер-Газарян и другие. Сразу после начнется дискуссия с участием писателей Сергея Шаргунова и Дмитрия Данилова, в ходе которой они расскажут о своих новых книгах.
В рамках фестиваля Ассоциация «Растим читателя» и Российская государственная детская библиотека представят проект «Большая экспедиция детского чтения». Также некоторые авторы анонсируют свои художественные и документальные произведения. Ассоциация Книгоиздателей России объявит итоги конкурса «Лучшая книга года».