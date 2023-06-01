Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинская армия уже начала контрнаступление

Глава Правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы украинской армии уже начали контрнаступление. Так он сказал в четверг, 1 июня.
Об этом премьер-министр заявил в ходе разговора с корреспондентом издания Wprost. В скором времени международная арена будет ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще будет длиться вооруженное противостояние, добавил Моравецкий.
«Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы», — подчеркнул глава кабмина.
Прежде стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров ответил на провокацию главы военного ведомства Украины Алексея Резникова. Подробности передает «Дни.ру».