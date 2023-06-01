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Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинская армия уже начала контрнаступление

Политика
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинская армия уже начала контрнаступление

Глава Правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы украинской армии уже начали контрнаступление. Так он сказал в четверг, 1 июня.

Об этом премьер-министр заявил в ходе разговора с корреспондентом издания Wprost. В скором времени международная арена будет ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще будет длиться вооруженное противостояние, добавил Моравецкий.

«Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы», — подчеркнул глава кабмина.

Прежде стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров ответил на провокацию главы военного ведомства Украины Алексея Резникова. Подробности передает «Дни.ру».
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