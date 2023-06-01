Медицинские изделия и безалкогольные напитки начнут обязательно маркировать в РФ с 1 сентября

С 1 сентября цифровой маркировке будут подлежать медицинские изделия, вода для детского питания, безалкогольные напитки, БАДы, антисептики и кресла-коляски. Об этом стало известно из постановления Правительства России.
Данное решение было принято в связи с распространением контрафактной продукции на рынке. Это позволит обеспечить гражданам страны безопасность при употреблении или использовании ряда товаров.
Из документа следует, что с 1 сентября маркировку будут наносить на несколько групп разной продукции. Это коснется кресел-колясок, антисептиков, детской воды, медизделий, БАДов. Отмечается, что маркирование соков и других безалкогольных напитков начнется постепенно с 1 декабря.
Ранее российские маркетологи призвали приостановить введение наказания за нарушение маркировки онлайн-рекламы, а также смягчить требования к ней. Специалисты назвали принятые штрафы завышенными.