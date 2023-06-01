Медицинские изделия и безалкогольные напитки начнут обязательно маркировать в РФ с 1 сентября

Из документа следует, что с 1 сентября маркировку будут наносить на несколько групп разной продукции. Это коснется кресел-колясок, антисептиков, детской воды, медизделий, БАДов. Отмечается, что маркирование соков и других безалкогольных напитков начнется постепенно с 1 декабря.