Политолог Клочок: Украине будут помогать, но в НАТО ее никто не примет

1 июня главы МИД стран НАТО на встрече в Норвегии обсудят «горячее стремление» Украины вступить в альянс, а также скорый прием в свои ряды Швеции. Как считает политолог Валерий Клочок, несмотря на огромные проблемы Стокгольма с Турцией и Венгрией, у Киева их намного больше.
Как заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, у него нет сомнений в том, что вскоре Швеция может стать частью НАТО, вслед за своей соседкой, Финляндией. Это заявление Блинкен сделал сразу после телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции, Реджепом Эрдоганом. По мнению экспертов, Америка обсуждает возможность продажи Анкаре новых американских истребителей F-35 — в обмен на отказ Анкары от блокирования шведского вступления в НАТО.
Тем временем, на Украине с откровенной завистью смотрят на проблемы шведов, ведь Киев пока не может получить от альянса даже «дорожную карту» как полноценный кандидат в его ряды. Приехав в Норвегию на встречу глав МИД натовских государств, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил — мол, «мы обсудим, как усилить и сохранить нашу поддержку Украины». «В последние месяцы союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки Украине, помогая ей отвоевать свои территории», — сказал Столтенберг.
При этом выяснилось, что давно обещанное украинское контрнаступление снова переносится. «Президент Зеленский предварительно утвердил план наступления на вторую половину июня, чтобы показать партнерам способность ВСУ отвоевать территории. Наступление приурочат к июльскому саммиту стран НАТО в Вильнюсе», — сообщили украинские телеграм-каналы. Эта новость вызвала огромное неудовольствие у ключевых членов альянса.
Как считает политический аналитик Валерий Клочок, если с перспективами членства Швеции в НАТО ситуация более-менее оптимистичная, то говорить о членстве Киева в альянсе пока бессмысленно.
«У Швеции на пути в НАТО сегодня есть проблемы не только с Турцией — из-за поддержки официальным Стокгольмом курдских мигрантов, но и с Венгрией. Для самого альянса было бы политически выгодно, чтобы Швеция побыстрее стала 32-м членом блока. Но на сегодня такой возможности нет, — отмечает эксперт. — Очевидно, что Россия в этом контексте правильно влияет на ситуацию. Что касается Украины, то тут можно говорить лишь о каких-то туманных надеждах. Если же смотреть на ситуацию реалистично, то и к следующему после вильнюсского, вашингтонскому саммиту НАТО, Украине сложно будет стать членом альянса».
По мнению аналитика, Украина против собственной воли стала элементом большой геополитической игры.
«Киеву указывают, что его задача — «продолжать защищать себя, проводить внутренние преобразования и не сбавлять обороты на пути в НАТО». Как говорил Уинстон Черчилль, «успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». В случае Украины — это умение преодолевать все новые и новые препятствия, не теряя энтузиазма», — отметил он.
Нет сомнений, продолжает он, что Украине продолжат помогать вооружением и обучением военных ВСУ.
«Но прямо участвовать в военных действиях страны НАТО не будут, о чем заявлено уже не раз. Да, на сегодня долгосрочные программы поддержки Украины реализуются. Накануне свою пятилетнюю программу обнародовала Норвегия — на 7 миллиардов евро. В ней речь идет не только о вооружениях и боеприпасах, но и об открытии совместных оружейных предприятий, заводов по ремонту бронетехники и т. д.», — напоминает эксперт.
Как считает Клочок, шансы на быстрое вступление в альянс Швеции снизились после окончания турецких выборов.
«Что касается шансов Швеции, то, если бы оппозиционер Кылычдароглу победил 28 мая во втором туре выборов, то позиция Турции вполне могла бы поменяться. Но победил Эрдоган. Поэтому теперь политика Турции по расширению НАТО за счет Стокгольма останется прежней. И даже если поднимется вопрос вступления Украины, в Анкаре найдут повод притормозить этот процесс, — прогнозирует эксперт. — Эрдоган ведет тонкую геополитическую игру, и это понимают в Брюсселе. Но ничего поделать с Турцией не могут. Ведь она не просто член НАТО, но и страна с одной из мощнейших армий в мире».
Клочок напомнил — сегодня предметом торгов с Брюсселем являются американские истребители F-16, которые давно хочет получить Турция.
«А также доступ Анкары к неким «новым технологиям». При этом Эрдоган не отказался от серьезной военной операции в Сирии, о которой заявлял ранее. Коррективы в его планы внесло разрушительное землетрясение в Турции, потом — выборы. Но турецкие амбиции на Ближнем Востоке очевидны, — указал он. — При этом экономическая ситуация в Турции остается очень сложной, что может привести к внутренним потрясениям. Но мощной оппозиции, альтернативы Эрдогану в Турции нет, так что торги по поводу принятия Швеции в НАТО продолжатся. Эрдоган ловко использует ситуацию с выгодой для себя, не особо заботясь о выгоде других стран. Это касается и НАТО, и контроля над проливами, и торговли с Россией».
Что касается перспектив Украины на саммите альянса в Вильнюсе, то, по словам эксперта, обговаривается несколько вариантов.
«Один из них — подготовка "Киевского безопасностного компакта", который ляжет в основу договора о предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако навряд ли его подпишут все страны НАТО, лишь некоторые из них могут решиться на это. Говорить же о полноценном членстве в альянсе странно — вряд ли страны-члены на это пойдут, пока не закончатся военные действия. Возможно, Киев может получить лишь некий условный «Договор о безопасности», по примеру «Будапештского меморандума», — заключил Валерий Клочок.
Напомним, как сообщил 1 июня обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис, в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией. По его данным, участникам саммита в Вильнюсе предложат одобрить тысячу страниц секретных военных планов, где впервые со времен «холодной войны» будет подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ. Постпреды стран НАТО в Брюсселе подготовили эти документы за закрытыми дверями, без изучения законодателями и экспертами. По мнению Дэвиса, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО «создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине». Ранее глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что «странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту».