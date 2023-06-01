Политолог Клочок: Украине будут помогать, но в НАТО ее никто не примет

Напомним, как сообщил 1 июня обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис, в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией. По его данным, участникам саммита в Вильнюсе предложат одобрить тысячу страниц секретных военных планов, где впервые со времен «холодной войны» будет подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ. Постпреды стран НАТО в Брюсселе подготовили эти документы за закрытыми дверями, без изучения законодателями и экспертами. По мнению Дэвиса, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО «создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине». Ранее глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что «странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту».