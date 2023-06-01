В Госдуме приняли закон об упрощении трудоустройства подростков старше 14 лет

В Государственной думе России приняли законопроект об упрощении трудоустройства подростков старше 14 лет, у которых есть общее образование.
Закон предусматривает возможность несовершеннолетним гражданам заключать трудовой договор для исполнения легких обязанностей без согласия органов опеки и попечительства. Условием является выполнение работы в свободное от учебы время.
Однако, согласно документу, дети-сироты и несовершеннолетние без попечения родителей как и прежде не могут работать без согласия законного представителя.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста после 11 июня. Предусматривается его поэтапное увеличение до 21 года.