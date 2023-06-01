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В Госдуме приняли закон об упрощении трудоустройства подростков старше 14 лет

Общество
В Госдуме приняли закон об упрощении трудоустройства подростков старше 14 лет

В Государственной думе России приняли законопроект об упрощении трудоустройства подростков старше 14 лет, у которых есть общее образование.

Закон предусматривает возможность несовершеннолетним гражданам заключать трудовой договор для исполнения легких обязанностей без согласия органов опеки и попечительства. Условием является выполнение работы в свободное от учебы время.

Однако, согласно документу, дети-сироты и несовершеннолетние без попечения родителей как и прежде не могут работать без согласия законного представителя.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста после 11 июня. Предусматривается его поэтапное увеличение до 21 года.
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