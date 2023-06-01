Президент Сербии Вучич не намерен менять позицию по антироссийским санкциям после встречи с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества 1 июня рассказал об итогах общения с лидером Украины Владимиром Зеленским.
По словам главы балканского государства, он уважает целостность другой страны так же, как Киев не признает независимость Косова. Однако короткий диалог с Зеленским не изменит позицию Белграда, касающуюся санкций против РФ, говорит Вучич.
Сербский политик убежден в том, что граждане его страны еще в марте 2022 года приняли решение не проводить антироссийскую политику. Поэтому Белград будет опираться на свои интересы в подобных вопросах, подчеркнул глава республики.
Ранее Вучич объяснил отсутствие диалога с Владимиром Путиным предвзятым отношением к сербам на Западе. Президент балканского государства открыто заявил о том, что связи с российским лидером вызовут возмущение в Европе.