Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат заявил о невозможности удара по комплексам «Искандер» на территории России

ВСУ не смогут атаковать западным оружием комплексы «Искандер», расположенные за пределами новых регионов России. Такое ограничение на Киев накладывает договор с партнерами, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Пункты дислокации комплексов «Искандер», расположенные вне территории новых регионов России, не могут быть атакованы с помощью поставленного с Запада оружия. Такое условие Украине продиктовали партнеры.
«Мы не атакуем цели на территории России», — отметил Игнат.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ отказался комментировать сообщения об уничтожении американского ЗРК в Киеве. ВС РФ с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot.