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Председатель комиссии ОПР по экологии Елена Шаройкина подвела итоги проекта «Чистая Арктика»

Общество
Председатель комиссии ОПР по экологии Елена Шаройкина подвела итоги проекта «Чистая Арктика»

Глава комиссии Общественной платы России (ОПР) по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина на заседании Государственного совета подвела итоги двухлетней работы в рамках проекта «Чистая Арктика», рассказали в пресс-службе ОП России.

«Люди приехали, чтобы сделать Арктику чистой. Проект "Чистая Арктика" уникален тем, что он сплачивает наше общество», — подчеркнула главный эколог страны.

Она рассказала, что за два года 3 тысячи добровольцев убрали в Арктике мусора весом более 5 тонн на территории площадью 235 га.

В последнее время этот северный регион активно развивается, и не только с точки зрения экологии. Так, в ЯНАО в Арктическом спасательном центре будет базироваться авиация МЧС, передает портал URA.RU.
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