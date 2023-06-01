Председатель комиссии ОПР по экологии Елена Шаройкина подвела итоги проекта «Чистая Арктика»

Глава комиссии Общественной платы России (ОПР) по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина на заседании Государственного совета подвела итоги двухлетней работы в рамках проекта «Чистая Арктика», рассказали в пресс-службе ОП России.
«Люди приехали, чтобы сделать Арктику чистой. Проект "Чистая Арктика" уникален тем, что он сплачивает наше общество», — подчеркнула главный эколог страны.
Она рассказала, что за два года 3 тысячи добровольцев убрали в Арктике мусора весом более 5 тонн на территории площадью 235 га.
В последнее время этот северный регион активно развивается, и не только с точки зрения экологии. Так, в ЯНАО в Арктическом спасательном центре будет базироваться авиация МЧС, передает портал URA.RU.