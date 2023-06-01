Следователи работают на месте взрыва беспилотника на улице Щорса в Белгороде

На месте громкого взрыва беспилотного летательного аппарата на улице Щорса около заправочной станции «Роснефть» в Белгороде работают специалисты всех экстренных служб: МЧС, МВД, эксперты по взрывотехнике, а также представители администрации.
Как сообщает мэр города Валентин Демидов, в результате крушения БПЛА пострадали два человека. Один из них был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга. Второй пострадавший от поездки в больницу отказался.
Что касается разрушений, видимые повреждения получил припаркованный рядом автомобиль. Также сейчас «управы» обходят жилые дома и обследуют их на наличие поломок. По предварительной информации, взрывных устройств на беспилотнике не обнаружили.
Ранее глава области Вячеслав Главков сообщил о реагировании российской системы противовоздушной обороны над Белгородом рано утром 1 июня.