Американские физики разработали новый метод фотофиксации отдельных атомов с помощью рентгена

Ученые Университета Огайо в США придумали новый способ фотофиксации отдельных атомов с помощью рентгеновского луча, пишет Planet Today.
Метод заключается в том, что рентгеновские фотоны влияют на атомы исследуемого элемента, в результате чего электроны переходят в возбужденное состояние. Поднеся к образцу тонкую металлическую иглу, частицы присоединяются к ней.
Это позволяет не только «сфотографировать» атом, но и определить их химическое состояние на момент эксперимента. Ученые уже смогли применить эту технологию на ионах железа и тербия.
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