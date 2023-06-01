Глава Румынии Клаус Йоханнис подписал декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал декларацию о поддержке евроатлантической интеграции страны с главой Румынии Клаусом Йоханнисом. Он сообщил об этом в личном Telegram-канале.
По словам украинского президента, подписание документа является важным шагом перед проведением саммита НАТО в Литве. Также представители стран посвятили разговор теме помощи Украине в конфликте с Россией. Зеленский вновь затронул тему реализации формулы мира Киева.
В начале мая глава Украины прибыл в Нидерланды. В рамках рабочей поездки он встретился с премьер-министром государства Марком Рютте и другими представителями власти, сообщает A42.RU.