Ставка ФРС и госдолг США: какие факторы оказывают влияние на цену золота

Издание «Экономика сегодня» анализирует ключевые тренды глобального рынка, в том числе и цену благородного металла.
Золото по итогам торгов 31 мая закрылось небольшим ростом на 0,15% и торговалось чуть выше отметки 1960 долларов за тройскую унцию.
Сегодня, 1 июня, цена немного снижается к отметке 1957 долларов. Накануне влияние на цену оказала публикация данных о наличии открытых вакансий. Они составили 10,1 миллиона, хотя ожидалось 9,8 миллиона.
На этом фоне золото оказалось под некоторым давлением, но вскоре появился позитив. Представитель ФРС из Филадельфии Патрик Харкер заявила, что на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет 13-14 июня, вполне уместно будет пропустить повышение ставки и оставить ставку без изменения.
Это положительно сказалось на золоте. При этом доходность десятилетних американских облигаций стабилизировались на уровне более 3,67%, а индекс доллара DXY немного подрос в район отметки 104 пункта.
В целом пока золото торгуется без каких-либо резких изменений.
Сегодня, 1 июня, в центре внимания будут заявки на получение пособий по безработице — их количество за последнюю неделю, плюс данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора.
Золото остается в ценовом диапазоне от 1950 до 2070 долларов за тройскую унцию.
Как отмечалось ранее, золото поддерживает потолок госдолга США.