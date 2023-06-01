Ставка ФРС и госдолг США: какие факторы оказывают влияние на цену золота

На этом фоне золото оказалось под некоторым давлением, но вскоре появился позитив. Представитель ФРС из Филадельфии Патрик Харкер заявила, что на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет 13-14 июня, вполне уместно будет пропустить повышение ставки и оставить ставку без изменения.