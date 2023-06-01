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«Все участники этой дискуссии имеют возможность со мной связаться»: Пригожин отреагировал на видеообращение чеченского депутата Делимханова

Общество
«Все участники этой дискуссии имеют возможность со мной связаться»: Пригожин отреагировал на видеообращение чеченского депутата Делимханова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался по поводу выпада депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова в свой адрес. По словам создателя «оркестра», политик имеет возможность связаться с ним напрямую.

Ранее чеченский парламентарий в резкой форме предложил главе частной военной компании провести встречу, в рамках которой он пообещал дать Пригожину все ответы относительно работы «Ахмата» в зоне СВО. В связи с этим журналист РИА ФАН Аббас Джума обратился к основателю ЧВК «Вагнер» с просьбой прокомментировать позицию Делимханова.

В ответ на поступивший запрос пресс-служба Пригожина в Telegram-канале опубликовала два видео. На одном из них создатель «оркестра» прокомментировал отказ чиновников реагировать на инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова относительно отправки в зону проведения спецоперации аттестованных служащих. На втором — поддержал инициативу руководителя региона о необходимости перевести страну в режим военного положения.

«На всякий случай, для того чтобы избежать каких-то двусмысленностей, это два видео, в которых абсолютно четко, слово в слово, в видеоформате — что я говорил о подразделениях «Ахмат» во время своей поездки. Не вижу ничего предосудительного», — сказал Пригожин в аудиосообщении.

Основатель «оркестра» добавил, что по-прежнему придерживается мнения о необходимости введения смертной казни для руководящих чиновников, чьи ошибки привели к потерям личного состава в зоне СВО.

«Это мое мнение, я буду продолжать на нем настаивать», — подчеркнул он.

Относительно своего местоположения основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что все участники дискуссии об «Ахмате» имеют возможность связаться с ним напрямую.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что Россия потерпела неудачи из-за околовоенных структур. Так он прокомментировал слова главы Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева, который сказал, что ЧВК «Вагнер» смогла бы взять Киев, если бы получила необходимое количество бойцов и снарядов.
Пригожин ЧВК Вагнер чечня Делимханов
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