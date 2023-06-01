«Все участники этой дискуссии имеют возможность со мной связаться»: Пригожин отреагировал на видеообращение чеченского депутата Делимханова

В ответ на поступивший запрос пресс-служба Пригожина в Telegram-канале опубликовала два видео. На одном из них создатель «оркестра» прокомментировал отказ чиновников реагировать на инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова относительно отправки в зону проведения спецоперации аттестованных служащих. На втором — поддержал инициативу руководителя региона о необходимости перевести страну в режим военного положения.