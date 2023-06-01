Драка семейной пары с хозяином «пьяной» собаки в Приморском районе Петербурга попала на видео

Драка с участием собаковода и семейной пары произошла во дворе ЖК Юнтолово в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Конфликт произошел вечером 31 мая. Двое неизвестных отдыхали в общем дворе в компании собаки породы сиба-ину и бутылки вина. Хозяин периодически предлагал выпить своему питомцу.
Вскоре из дома вышел один из жителей, вооруженный битой, с целью сделать замечание нарушителям общественного порядка, однако его встретил жесткий отпор. Разнимать завязавшуюся потасовку поспешила семейная пара с собакой.
В результате драки у одного из супругов остались травмы. Семейная пара намерена обратиться в прокуратуру, а также подать жалобу на неподобающее обращение с собакой в надзорные органы.
Ранее в Нижнем Тагиле спасли собаку по кличке Чип, которую хозяин избил во время стрима. Питомец был передан зоозащитникам.