Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила об абсурдности заявлений Финляндии про Венскую конвенцию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления представителей Финляндии о якобы нарушении Россией Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. По мнению дипломата, такое высказывание «звучит просто абсурдно».
Захарова напомнила иностранным коллегам, что те забыли о своих же действиях в отношении российских диппредставительств и собственном попрании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится в Telegram-канале МИД РФ. Краеугольным камнем в дипломатии всегда был и остается принцип взаимности, добавила официальный представитель ведомства.
«Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране», — пояснила Мария Захарова.
Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что Финляндия — это «весьма юный член НАТО». В связи с этим страна не знает, что с Венской конвенцией и вообще системой международного права «творил и продолжает творить ветеран этой организации — Вашингтон», заключила Захарова.
Ранее стало известно, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ ответила на слова президента Молдавии Майи Санду об отсутствии уважения между странами. Мария Захарова подчеркнула, что Россия всегда уважительно относилась к иностранному государству и чувствовала взаимность, сообщала «Вечерняя Москва».