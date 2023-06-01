Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила об абсурдности заявлений Финляндии про Венскую конвенцию

Захарова напомнила иностранным коллегам, что те забыли о своих же действиях в отношении российских диппредставительств и собственном попрании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится в Telegram-канале МИД РФ. Краеугольным камнем в дипломатии всегда был и остается принцип взаимности, добавила официальный представитель ведомства.