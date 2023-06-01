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Представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в существовании истинной журналистики на Западе

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в существовании истинной журналистики на Западе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усомнилась в существовании истинной журналистики на Западе. Она отреагировала на нападки к EBU из-за желания взять интервью у главы ведомства Сергея Лаврова.

Захарова оставила комментарий в личном Telegram-канале. Критику в адрес Европейского вещательного союза она назвала проявлением «министерства правды» ЕС. Представитель МИД России заявила, что здесь «пахнет» чем-то натовским, а не истинной журналистикой.

Ранее Захарова уличила администрацию президента США Джо Байдена в лицемерии. Она назвала «смехотворными» слова Вашингтона о нежелании усугубления конфликта с Россией, сообщает URA.RU.
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