После расследования «дела Негрейры» инспекторы УЕФА посчитали необходимым отстранить «Барселону» от турниров

Два инспектора, которые назначены комитетом по этике и дисциплине УЕФА для проведения проверки по «делу Негрейры», посчитали необходимым отстранить «Барселону» от международных турниров на один год, сообщает ABC.
По информации источника, проверяющие отправили сформированный отчет руководству футбольной организации. Окончательное решение по делу отстранения каталонского клуба будет принято в ближайшие 10 дней.
Испанская газета отмечает, что президент УЕФА Александер Чеферин уже ознакомился с отчетными данными инспекторов и обдумывает решение. Состав участников следующего сезона Лиги чемпионов будет утвержден 12 июня, к этому дню уже решится судьба «Барселоны».
Ранее испанская налоговая служба оштрафовала клуб на 15,7 млн евро из-за нарушений в выплатах футболистам. Источник сообщает, что нарушения заключаются в сокрытии арендной цены предоставленных футболистам автомобилей Audi и стоимости чартерных рейсов.