Специалисты Роспотребнадзора перечислили продукты, которые помогут отказаться от курения

Как пишет информационный портал sovainfo.ru, при отказе от курения рацион следует разнообразить продуктами с высоким содержанием никотиновой кислоты. В овощах и фруктах ее содержится гораздо меньше, чем в сигаретах, поэтому добавлять их в меню надо активнее. Кроме того, всем людям необходимо употреблять не менее 400 г растительной пищи ежедневно вне зависимости от того, курят он или нет, отметили эксперты