Специалисты Роспотребнадзора перечислили продукты, которые помогут отказаться от курения

Людям, пожелавшим преодолеть никотиновую зависимость и отказаться от сигарет, помогут фрукты и овощи. Об этом рассказали сотрудники Роспотребнадзора и НИИ Питания.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, при отказе от курения рацион следует разнообразить продуктами с высоким содержанием никотиновой кислоты. В овощах и фруктах ее содержится гораздо меньше, чем в сигаретах, поэтому добавлять их в меню надо активнее. Кроме того, всем людям необходимо употреблять не менее 400 г растительной пищи ежедневно вне зависимости от того, курят он или нет, отметили эксперты
По словам специалистов, при попытке бросить курить надо налегать на овощи из семейства пасленовых, так как в них самое высокое содержание никотина. По данным параметрам лидирует красный помидор, далее идут перец, картофель и баклажаны. Помимо этого, желательно, чтобы в приоритете были орехи и горох с фасолью. А на десерт следует есть манго и ананас, добавили в Роспотребнадзоре.